به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مردم استان امروز در میعادگاههای نماز جمعه با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در غزه، خشم و انزجار خود را از حمله وحشیانه این رژیم به کاروان صمود اعلام کردند.

اعلام انزجار مردم خراسان جنوبی از جنایات رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به کاروان صمود اعلام انزجار مردم خراسان جنوبی از جنایات رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به کاروان صمود اعلام انزجار مردم خراسان جنوبی از جنایات رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به کاروان صمود اعلام انزجار مردم خراسان جنوبی از جنایات رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به کاروان صمود اعلام انزجار مردم خراسان جنوبی از جنایات رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به کاروان صمود اعلام انزجار مردم خراسان جنوبی از جنایات رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه به کاروان صمود

اعلام انزجار مردم بیرجند در نماز جمعه از جنایات رژیم صهیونیستی