عطا حسن پور گفت:به مناسبت هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی دره ی اناران با سه اتاق و ظرفیت اسکان ۳۰ گردشگر در منطقه زیبای دره ی اناران سپیدشت و ا قامتگاه بوم‌گردی آرش در روستای دره ی دوزان منطقه گردشگری ده‌پیر شهرستان خرم آباد با پنج اتاق و ظرفیت پذیرش ۳۵ گردشگر به بهره‌برداری رسید. به گزارش خبرگراری صداوسیمای استان لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به فعالیت ۲۳ اقامتگاه بوم‌گردی دارای مجوز رسمی در استان افزود: برای ایجاد این طرح‌ها ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.





حسن‌پور بیان کرد: با ایجاد این دو طرح، ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی لرستان به یکهزار و ۵۰ نفر رسیده که روند توسعه ی اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان نسبت به چهار سال اخیر، چهار برابر رشد داشته است.





