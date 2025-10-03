ایجاد دو اقامتگاه بومگردی جدید در لرستان
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از بهره برداری دو اقامتگاه بومگردی در مناطق گردشگری دره اناران و دهپیر استان خبر داد.
به گزارش خبرگراری صداوسیمای استان لرستان
؛ عطا حسن پور گفت:به مناسبت هفته گردشگری، اقامتگاه بومگردی دره ی اناران با سه اتاق و ظرفیت اسکان ۳۰ گردشگر در منطقه زیبای دره ی اناران سپیدشت و اقامتگاه بومگردی آرش در روستای دره ی دوزان منطقه گردشگری دهپیر شهرستان خرم آباد با پنج اتاق و ظرفیت پذیرش ۳۵ گردشگر به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به فعالیت ۲۳ اقامتگاه بومگردی دارای مجوز رسمی در استان افزود: برای ایجاد این طرحها ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
حسنپور بیان کرد:با ایجاد این دو طرح، ظرفیت اقامتگاههای بومگردی لرستان به یکهزار و ۵۰ نفر رسیده که روند توسعه ی اقامتگاههای بومگردی استان نسبت به چهار سال اخیر، چهار برابر رشد داشته است.
