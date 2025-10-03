پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر اهمیت مسئولیتپذیری مسئولان و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات پیشِرو تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت الاسلام و و المسلمین حسینی در جلسه ستاد انتخابات استان زنجان در حضور استاندار، فرمانداران، مسئولان اجرایی با اشاره به تلاش شبانهروزی مدیران و مسئولان در برگزاری انتخابات، افزود:مسئول کسی است که شب و روز نمیشناسد؛ نباید وظایف خود را محدود به ساعات اداری کنیم. هرکسی که در این دولت و نظام در جایگاهی قرار گرفته، باید بداند که بهبرکت خون شهدا و فداکاری مردم، پشت این میز نشسته است. قدردانی واقعی از این جایگاه، در گروی انجام وظایف با تمام توان و نیت خالصانه است.
نماینده ولیفقیه با اشاره به شعارها و آرمانهای اصیل جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد ما در این نظام، ادعاهایی داریم که هیچکدام از حکومتهای دنیا ندارند. وقتی پشت میز مدیریتی مینشینیم، باید بدانیم که این پستها به سادگی بهدست نیامدهاند، بلکه با جانفشانی جوانان این سرزمین، کربلاهای زیادی طی شده است. بنابراین، باید با تعهد، تواضع و روحیه جهادی خدمت کنیم.
امامجمعه زنجان، انتخابات را یکی از بزرگترین جلوههای مردمسالاری دینی در نظام اسلامی خواند و گفت:در شرایط سخت اقتصادی، جنگ رسانهای دشمن و تلاش برای ایجاد یأس در جامعه، اهمیت مشارکت مردم در انتخابات دوچندان شده است. باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا مردم را به حضور در پای صندوقهای رأی تشویق کنیم و فضا را برای مشارکت حداکثری فراهم کنیم.
شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی مواجه است، دولت مستقر با مدیریت مسعود پزشکیان رئیسجمهور مردمی و بیریا، با تمام توان در حال فراهمکردن زمینههای مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیشرو است.
وی گفت: مقام عالی دولت ضمن تاکید بر حفظ سلامت انتخابات، اصلیترین دغدغه خود را افزایش حضور فعال مردم در سرنوشت کشور می داند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی یاد آور شد: پزشکیان رئیسجمهور که خود را عضوی از مردم میداند و همواره با صداقت و خاکیبودن، محبوبیت فراوانی در بین اقشار مختلف جامعه دارد، گفتمان دولت را بر پایه حکمرانی مردمی بنا نهاده است. این رویکرد نویدبخش روزهای بهتر و امیدآفرین برای هموطنان در شرایط دشوار اقتصادی است.
تهیه قانون جدید و تأکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا
در جلسه ستاد انتخابات استان، بیگدلی نماینده مردم ماهنشان در مجلس، مهمترین رکن جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی را حضور فعال و پرشور مردم در انتخابات دانست و تاکید کرد که اجرای انتخابات باید در چارچوب قانون و با رعایت منویات رهبری صورت گیرد.
وی با اشاره به آخرین اصلاحات قانون انتخابات گفت: «در طول چند دهه اخیر، دشمنان نتوانستهاند به نظام ضربهای وارد کنند و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، انتخابات پیش رو، انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند خواهد بود.»
وی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری، گفت: «پیروی از قانون انتخابات و منویات رهبری، زمینهساز برگزاری انتخاباتی باشکوه و مشارکتی گسترده در سراسر کشور خواهد بود.