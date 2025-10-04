پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه دوازدهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود
- ضلع غربی خیابان نیستان، کوچه اول و خیابان ۱۷ مهستان از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان نیستان محدوده خیابان شهید موسوی از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰ بعداز ظهر
آرادان:
- خیابان شهید عراقی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعدازظهر
- خیابان شهید رجایی ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰ بعدازظهر