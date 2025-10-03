امروز: -
دسته عزای خدام در سالروز وفات اُخت الرضا(ع)

همزمان با سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دسته عزای خادمین آستان قدس رضوی و آستان قم، با حضور عزاداران فاطمی از بیت النور تا حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ - ۱۳:۱۴
برچسب ها: حرم حضرت معصومه(س) ، وفات حضرت معصومه ، دسته عزاداری ، دسته عزاداری خادمان و زائران کریمه اهل بیت
