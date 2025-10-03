دسته عزای خدام در سالروز وفات اُخت الرضا(ع)

همزمان با سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دسته عزای خادمین آستان قدس رضوی و آستان قم، با حضور عزاداران فاطمی از بیت النور تا حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد.

عکاس : رضا رمضانی