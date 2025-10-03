پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس پایتخت گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان سرقتها ۱۲ درصد کاهش یافت، در سال ۱۴۰۳ این کاهش به ۱۸ درصد رسید و تا به امروز میزان سرقتها در کشور ۲۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت در سخنانی ضمن درود فرستادن به روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت و بهویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه که در حمله ناجوانمردانه رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی به شهادت رسیدند، یاد و خاطره ۱۴۰ شهید انتظامی کشور را نیز گرامی داشت و اظهار کرد: این شهدا با ایثار و فداکاری جان خود را تقدیم کردند تا امنیت در کشور همچنان پایدار بماند.
وی با تبریک هفته گرامیداشت انتظامی، خطاب به نمازگزاران و همکاران انتظامی حاضر در مراسم گفت: این ایام فرصت مغتنمی است تا خدمتگزاران شما مردم شریف و بزرگوار بتوانند عملکرد یکساله خود را ارائه کنند و در عرصههای مختلف و مأموریتهای متنوع با ارائه خدمات مضاعف، پاسخگویی بیشتری نسبت به مطالبات مردم داشته باشند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مردم ما با پلیس ناآشنا نیستند. از زمانی که نیروی انتظامی با رویکرد جامعهمحوری فعالیتهای خود را آغاز کرد، بدین معنا که پلیس از جنس مردم و برای مردم است، توانست هم به مردم نزدیکتر شود و هم خدمات گستردهتر و موثرتری ارائه دهد. نتیجه این رویکرد، افزایش سرمایه اجتماعی پلیس و اعتماد عمومی در جامعه بوده است.
محمدیان با اشاره به برخی از مأموریتهای مهم پلیس در طول یک سال گفت: بخشی از این مأموریتها به صورت مستقیم با زندگی و نیازهای مردم در ارتباط است و شهروندان از نزدیک حجم کار و تلاش پلیس را مشاهده میکنند. یکی از این مأموریتهای مهم، خدمترسانی به زائران در مراسم عظیم پیادهروی اربعین حسینی است.
وی افزود: جمعیتی بالغ بر پنج تا شش میلیون نفر از هموطنان برای حضور در این مراسم عازم مرزها میشوند و پلیس در تمامی مراحل از صدور گواهینامههای لازم گرفته تا تأمین امنیت جادهها، برقراری نظم و انضباط ترافیکی، مدیریت مرزها و عبور زائران و همچنین هماهنگیهای صورت گرفته با کشور عراق، وظیفه خدمترسانی و تأمین امنیت این زائران را برعهده دارد تا این افراد بتوانند با آرامش سفر کنند و در سلامت کامل به خانوادههای خود بازگردند.
رئیس پلیس پایتخت در تشریح فعالیتهای پلیس در مأموریتهای گسترده اخیر، با اشاره به عبور میلیونها زائر اربعین از مرزها اظهار داشت: هر نفر در مرز تنها هشت ثانیه وقت تلف شد، در حالی که در حالت عادی افراد برای عبور تا ۳۰ دقیقه در صف منتظر میماندند. مدیریت این حجم گسترده جمعیتی با چنین دقت و سرعتی، کاری بسیار بزرگ و نمونهای از توانمندیهای پلیس است.
وی افزود: در کنار این مأموریت، ردههای مختلف انتظامی با برپایی موکبها در مرزها و مسیرهای عبوری شهرها، به جاماندگان خدمات ارائه کردند. این حضور مستقیم و مستمر پلیس، باعث شده مردم، نیروی انتظامی را از خود بدانند و این اعتماد اجتماعی به یک سرمایه ارزشمند برای پلیس تبدیل شده است.
رئیس پلیس پایتخت همچنین با اشاره به عملیاتهای امنیتی ویژه در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: تمامی همکاران ما در آمادگی کامل بودند و حتی یک نفر در این ایام به مرخصی نرفت. نیروهایی داشتیم که بیش از ۲۰ روز از خانوادههای خود دور بودند تا امنیت جامعه تأمین شود. با ایجاد ایستهای بازرسی، گشتزنیهای گسترده و اقدامات پیشگیرانه علیه افرادی که تهدید امنیت جامعه بودند، توانستیم کنترل کامل سطح شهر و خصوصاً تهران بزرگ را حفظ کنیم.
وی با تقدیر از همکاری بسیج و سایر ردهها افزود: همکاریهای فوری و گسترده باعث شد حتی با خروج ۸۰ درصد مردم از شهر، میزان جرائم به صفر نزدیک شود. این نمونهای از تلاش شبانهروزی پلیس برای حفظ امنیت و آرامش جامعه است.
سردار محمدیان همچنین به اقدامات دشمنان اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی همواره پلیس را به عنوان سد مقابل خود حساب میکنند و توطئههای خود را متوقف نکردند. در روز سوم جنگ، مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مورد هدف حمله موشکی قرار گرفت، اما ارتباط بین پلیس و مردم با وجود قطعی ارتباط، ظرف دو ساعت برقرار شد و همکاران ما در صحنه حاضر و اقدامات لازم برای خنثیسازی توطئه دشمن انجام شد.
وی تاکید کرد: این مأموریتها نمونهای از ایثار، آمادگی و توانمندی نیروی انتظامی است که همواره در خدمت مردم و امنیت کشور قرار دارد.
محمدیان در ادامه سخنان خود با تأکید بر هوشیاری مستمر نیروهای مرزبانی و انتظامی گفت: همکاران ما شبانهروز با چشمانی بیدار، کمترین امکانات و حقوقی که شاید نسبت به بسیاری نهادها و افراد کمتر باشد، در صحنه حاضرند تا از امنیت کشور دفاع کنند. اگر دشمن هر روز بهدنبال ضربهزدن است و شهدایی تقدیم میکنیم، حاکی از این است که مرزبانان ما از نقطه صفر مرز بیدار و آگاهاند و با شجاعت مقابل دشمن ایستادهاند تا مرکز کشور و پایتخت محفوظ بماند.
وی با اشاره به دغدغههای مردم درباره معتادان متجاهر و عرضهکنندگان مواد مخدر در سطح شهر تهران گفت: یکی از دغدغههای اصلی شهروندان، حضور معتاداین متجاهر و فروشندگان مواد مخدر در پارکها، زیرپلها و محلات بود. علیرغم محدودیت ظرفیتها و همراهی نکردن برخی دستگاهها در مقاطعی، لازم است از دولت مرحوم آیتالله رئیسی و دولت فعلی قدردانی کنیم که با ورود به میدان، ظرفیتهای لازم را ایجاد کردند.
رئیس پلیس پایتخت افزود: امروز آن صحنههایی که قبلاً از وجود معتادین متجاهر مشاهده میشد، کمتر دیده میشود. در حوزه کشفیات مواد مخدر نیز، همکاران ما در تهران بزرگ بیش از شش تن مواد مخدر در داخل شهر کشف کردند و در سطح استان بیش از هفت تن کشفیات انجام شده است تا آرامش روانی جامعه حفظ شود و خانوادهها دغدغه اعتیاد فرزندان خود را نداشته باشند.
محمدیان درباره مقابله با اراذل و اوباش گفت: عناصر مزاحم و اراذلِ پیادهنظام دشمن که ممکن است برای اقدامات ناامنساز، اقدامات تروریستی یا سلب آسایش مردم جذب شوند، مورد رصد و برخورد قرار گرفتند. با اقداماتی که فرمانده کل انتظامی کشور، سرتیپ احمدرضا رادان، آغاز کردند و خط و نشانهایی که کشیده شد، امروز در طول هفته کمترین تحرک را از سوی این افراد مشاهده میکنیم.
وی هشدار داد: این فرصت را غنیمت میدانم تا به افراد متعرض و آشوبگر هشدار دهم؛ هر کسی که بخواهد با امنیت این مردم بازی کند، نظم و آسایش جامعه را برهم زند، دست به قمهکشی یا گردنکشی بزند، بداند که پلیس در کمین است و برای حفاظت از امنیت شهروندان آماده اقدام قاطع است.
محمدیان درباره اقدامات پلیس در مقابله با سرقت در کشور گفت: فرمانده کل انتظامی کشور در سال ۱۴۰۱ با حکم و فرمان حضرت آیتالله خامنهای منصوب شدند و دستور دادند که فرماندهان و مدیران انتظامی به هیچکس آمار ارائه ندهند تا مردم بیش از حد نگران نشوند و امنیت را در جامعه احساس کنند. با این حال، امروز لازم است به بخشی از این آمار اشاره کنم.
وی با بیان اینکه پلیس تمام توان خود را برای مقابله با سرقت به کار گرفته است، افزود: یگانهای ویژه، یگانهای امداد و ردههای ستادی همه فعال شدند و هماهنگیهای قضایی با حمایت دستگاه قضایی بهطور کامل انجام شد. حذف برخی تخفیفهای غیرضروری به مجرمین نیز روند مبارزه با سرقت را تغییر داد و نتیجه آن، کاهش محسوس سرقت در کشور بوده است.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: به لطف اقدامات گسترده پلیس و همکاری دستگاه قضایی، در سال ۱۴۰۲ میزان سرقتها ۱۲ درصد کاهش یافت، در سال ۱۴۰۳ این کاهش به ۱۸ درصد رسید و تا به امروز میزان سرقتها در کشور ۲۳ درصد کاهش داشته است. در تهران نیز سرقتها تقریباً نصف شده است، اگرچه شأن جامعه ما هنوز به همین میزان پایین هم کافی نیست.
محمدیان در پایان تأکید کرد: زمانی که سرقتها به پایینترین حد برسد و کشف آن به بالاترین سطح برسد، پلیس همچنان در کنار مردم است. این موفقیتها را از طرف خودم و همه همکاران انتظامی سراسر کشور به مردم بزرگوار کشور تقدیم میکنم و متعهدیم که امنیت جامعه را با تمام توان حفظ کنیم.