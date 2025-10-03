پخش زنده
امام جمعه ساری در خطبههای نماز جمعه این هفته، فعال شدن مکانیسم ماشه را اقدامی روانی برای تسلیم ملت ایران دانست و بر تقویت نیروهای داخلی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدیلایینی، امام جمعه مرکز استان، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، از ایشان بهعنوان پایهگذار فرهنگ زیارت و راهیان نور یاد کرد و گفت: به برکت وجود حرم مطهر حضرت معصومه (س)، حوزه علمیه قم بنا نهاده شد.
وی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی، فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی دولتهای غربی را اقدامی با بیشترین اثر روانی دانست و گفت: هدف اجرای این مکانیسم، تسلیم ملت ایران است، اما ملت ایران هیچگاه در برابر مستکبران سر خم نخواهد کرد.
آیت الله لائینی با تأکید بر لزوم شناخت دقیقتر ماهیت دولتهای غربی، فعال شدن مکانیسم ماشه را فرصتی برای تقویت نیروهای داخلی و توسعه همکاریهای منطقهای دانست.
خطیب جمعه ساری همچنین با محکومیت شدید اقدام رژیم صهیونیستی در توقیف و بازداشت سرنشینان کشتی کمکرسان «صمود» به غزه، از سکوت معنادار جوامع بینالمللی انتقاد کرد و گفت: خباثت اسرائیل پایانناپذیر است و این رژیم کودککش با حمایت رسانهای و سیاسی غرب، به جنایات خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف از تصویب آن را جلوگیری از تأمین مالی منابع تروریستی عنوان کرد و افزود: الگوهای خودجوش مردمی که در جبهه مقاومت با ظالمان مبارزه میکنند، فرزندان انقلاب اسلامی و روحالله هستند و ما هیچگاه از حمایت آنان دست نخواهیم کشید.
آیتالله محمدیلایینی در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از ۱۰ شهید مازندرانی جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر یاد کرد و گفت: این شهدا نماد تعهد، ولایتمداری و میهندوستی هستند و باید از آنان قدردانی شود.
وی همچنین با تأکید بر نقش روستا در توسعه پایدار، گفت: اگر روستا اصل قرار گیرد، شهر نیز آباد خواهد شد. مدیریت مستقل روستا باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.