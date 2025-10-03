توقیف کاروان صمود محکوم است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقدام رژیم صهیونیستی در توقیف کاروان امدادی صمود به مقصد غزه را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق آشکار نقض حقوق بشر و تجاوز به اصول انسانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه تأکید کرد: این حرکت ضدبشری نه تنها علیه ملت فلسطین، بلکه علیه وجدان جهانیان است و ملت ایران همواره در کنار مقاومت فلسطین خواهد ایستاد.
خطیب جمعه بوشهر سپس به سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان اشاره کرد و این حضور را فرصتی برای طرح و بررسی پروژههای مهم دانست. وی گفت: راهآهن شیراز – بوشهر – عسلویه، اجرای نهضت ملی مسکن، رفع مشکلات اراضی و توسعه بنادر استان از محورهای اصلی گفتوگو و توافقات با وزیر راه بوده است.
وی از وزیر راه و تیم همراهش بهدلیل بازدید میدانی و بررسی دقیق پروژهها قدردانی کرد و خواستار تسریع در عملیاتیشدن تصمیمات این سفر شد تا استان بوشهر از جایگاه شایسته خود در اقتصاد ملی بهره بیشتری ببرد.
آیتالله صفایی بوشهری در بخش دیگری از خطبهها، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، نقش این مجموعه در حفظ امنیت و آرامش جامعه را برجسته دانست و گفت: نیروی انتظامی یکی از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسلامی است که با فداکاری و تلاش شبانهروزی، امنیت پایدار را برای مردم فراهم میکند.
امام جمعه بوشهر در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای حمایت از طرحهای توسعهای و تقویت امنیت استان تأکید کرد و آیندهای پرامید را برای مردم استان بوشهر نوید داد.