رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین و ذخیره‌سازی سیب شب عید به منظور حمایت از باغداران و تثبیت بازار داخلی درحال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در جلسه کارگروه تنظیم بازار سیب درختی گفت: فرآیند تامین سیب درختی مورد نیاز شب عید از باغات این استان آغاز شده است.

محمدرضا اصغری اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، اتحادیه تعاون روستایی به عنوان مباشر خرید، قرارداد‌های لازم با باغداران و سردخانه‌داران را منعقد خواهد کرد و از هم‌اکنون نسبت به تأمین سیب شب عید اقدام می‌کند.

اصغری با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان غربی در تولید سیب کشور افزود: سالانه بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخلی و صادراتی سیب از باغات این استان تامین می‌شود و همین موضوع اهمیت برنامه‌ریزی و اقدام به‌موقع برای مدیریت بازار را دوچندان می‌سازد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر پیشگیری از زیان احتمالی باغداران، موجب رونق صادرات، تثبیت بازار داخلی و تامین مطمئن سیب شب عید برای مصرف‌کنندگان در سراسر کشور خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: ظرفیت بالای تولید و وجود زیرساخت‌های مناسب ذخیره‌سازی در استان، این منطقه را به یکی از مهم‌ترین مراکز تامین و توزیع سیب در کشور تبدیل کرده است.