نوزاد پسر آملی صبح امروز جمعه در مسیر انتقال به بیمارستان، در داخل آمبولانس اورژانس ۱۱۵ متولد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ آمل گفت: در پی درخواست کمک فوری و ثبت تماس در مرکز پیام فوریت های پزشکی ۱۱۵ آمل مبنی بر بدحال بودن یک مادر باردار در کمربندی این شهرستان، تیم های فوریت های اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

جواد رمضانی افزود: پس از معاینات اولیه مبنی بر درد بارداری بیمار برای انتقال به بیمارستان امام علی(ع) آماده شده، اما در حین انتقال بیمار در مسیر بیمارستان فرآیند زایمان آغاز شده و تیم فوریت های پزشکی و امداددر این عملیات به بیمار کمک‌های لازم را انجام دادند.

وی تصریح کرد: پس از به دنیا آمدن نوزاد در داخل آمبولانس اقدامات اولیه درمانی برای مادر و فرزند بلافاصله انجام و پس از آن به زایشگاه بیمارستان امام علی آمل منتقل شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ آمل بیان کرد: هم‌اکنون حال عمومی مادر و نوزاد پسر متولد شده خوب و در بخش نوزادان بیمارستان است.