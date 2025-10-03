پخش زنده
نیروی انتظامی در کنار دیگر نیروهای مسلح حافظ امنیت ایران اسلامی است و در این مسیر شهدای فراوانی تقدیم انقلاب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین نوری امام جمعه بجنورد در خطبههای نماز جمعه امروز بجنورد گفت: هفتهای که در آن حضور داریم، هفته عزیزان انتظامی است، در هر جامعهای نیاز به کسانی است که امنیت داخل جامعه را تامین کنند و این وظیفه در جامعه ما بر عهده فراجا است.
وی افزود: امروزه فراجا با زندگی ما عجین شده است و شاید بدون حضور این عزیزان امورات روزمره مردم پیش نرود.
امام جمعه بجنورد گفت : مردم باید قدردان پلیس باشند، امنیت مرزها، جاده ها، شهرها و امنیت جان و مال و آبروی جامعه و همه آسیبهایی که امکان دارد امنیت جامعه به خطر بیندازد بر عهده عزیزان نیروی انتظامی است و با همه وجود تقدیر از این عزیزان تقدیر میکنیم.
امام جمعه بجنورد با رد ادعاهای غرب درباره اهداف نظامی ایران در بخش هستهای، گفت: مساله اصلی ما در زمینه این فناوری، سلاح هستهای نیست، اما آمریکا و اروپا به بهانههای واهی میخواهند ایران را از این فناوری محروم کنند.
حجت الاسلام والمسلمین نوری افزود: در حالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها از نیروگاههای ایران بازدید کرده و هیچ تخلفی مشاهده نکرده است.