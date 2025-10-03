به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نعمت الهی مسئول هیئت تیراندازی شهرستان آباده گفت: مسابقات تیراندازی با اهداف پروازی با حضور شرکت کنندگانی از استان لرستان، آباده، شیراز و اقلید در میدان تیراندازی شهرستان آباده برگزار شد.

او افزود: در این مسابقه ۳۰ نفر از تیراندازان به رقابت پرداختند و در پایان نفرات اول تا ششم معرفی شدند.

محمد نعمت الهی ادامه داد: این مسابقات با هدف کشف استعداد‌های برتر، جهت آمادگی برای حضور در مسابقات استانی و کشوری برگزار شد.

آستانه مسئول کمیته تیراندازی با اهداف پروازی آباده نیز گفت: این مسابقات برای سومین بار است که در این شهرستان برگزار می‌شود.

آستانه افزود: در پایان این دوره، امیر نورمحمدی، حسین شریفی و حسین همتی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

فرخی رئیس ورزش و جوانان آباده نیز گفت: با پیگیری‌های انجام شده به زودی سالن تخصصی تیراندازی در مجموعه ورزشی تختی شهرستان آباده برای استفاده تیراندازان راه اندازی می‌شود.