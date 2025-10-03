پخش زنده
امام جمعه شهرستان پلدشت گفت:فراجا مظهر اقتدار و مایه رأفت و رحمت برای مردم ایران است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز با اشاره به کاروان «صُمود» اظهار کرد: تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جهان مهمترین دستاورد این کاروان است، تمامی شرکتکنندگان در این کاروان باتوجهبه پیشینه این اقدام پیشبینی داشتند که با ورود به آبهای منطقه غزه با مقابله و ممانعت رژیم صهیونی مواجه میشوند.
حجت الاسلام رسول جمشیدی گفت: کشتی مرمره که اردیبهشت ۱۳۹۸ برای شکست حصر غزه عازم شده بود مورد حمله تکاورهای اسرائیلی قرار گرفت که به شهادت تعدادی و دستگیری برخی دیگر انجامید و پیامدهای بینالمللی جدی در پی داشت.
وی تصریح کرد: پیشبینی نمیشد که این کاروان به معنای واقعی بتواند محاصره غزه را بشکند یا کمکهای غذایی خاصی را تحویل دهد، مسئله اصلی تلاش برای بیداری جهانی و جلبتوجه مردم جهان به رویدادهای غزه است.
امامجمعه پلدشت افزود: این کاروان رژیم صهیونی را در وضعیت درمانگری قرار داده است، هر اقدامی که اسرائیل خبیث انجام دهد (اعم از حمله، عدم حمله، دستگیری فعالان یا اجازهدادن برای ورود بخشی از کمکها) به زیانش است.
جمشیدی با اشاره به هفته فراجا گفت: فراجا مظهر اقتدار و مایه رأفت و رحمت برای مردم ایران است ازاینرو مردم همواره این نیروی خدوم را مأمن و پناهگاه خود میدانند.
وی تصریح کرد: فراجا حافظ جان، مال، ناموس، دین و عقیده مردم است، حمایت و تقویت پلیس، حمایت و تقویت امنیت کشور است.
امامجمعه پلدشت افزود: امنیت مقدمه سلامت و رشد و پیشرفت جامعه اسلامی است، توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی بدون امنیت معنی ندارد
وی با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: حضرت فاطمه معصومه (س) دختر بزرگوار امام موسی بن جعفر (ع)، در محیطی غنی از علم، معنویت و فضیلت متولد شد