هفته دوم دور گروهی سطح ۲ رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ دیروز ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات هفته دوم دور گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به این شرح است:
* منطقه شرق:
گروه پنج:
مک آرتور استرالیا ۳ - ۰ بیجینگ گوآن چین
کنگ آن هانوی ویتنام ۳ - ۰ تای پو هنگ کنگ
- تیم کنگ آن هانوی ویتنام با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای تای پو هنگ کنگ و مک آرتور استرالیا با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بیجینگ گوآن چین با یک امتیاز به رده چهارم نزول کرد.
گروه شش:
ایسترن هنگ کنگ ۰ - ۱ نام دینه ویتنام
راچابوری تایلند ۰ - ۲ گامبا اوزاکا ژاپن (تصویر دارد.)
- تیمهای ۶ امتیازی گامبا اوزاکا ژاپن و نام دینه ویتنام اول و دوم هستند و تیمهای ایسترن هنگ کنگ و راچابوری تایلند بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه هشت:
پوهانگ استلرز کره جنوبی ۲ - ۰ کایا ایلویلو فیلیپین
تمپینس راورز سنگاپور ۲ - ۱ پاتوم یونایتد تایلند
- تیمهای تمپینس راورز سنگاپور و پوهانگ استلرز کره جنوبی با ۶ امتیاز اول و دوم و تیمهای پاتوم یونایتد تایلند و کایا ایلویلو فیلیپین بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.