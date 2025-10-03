پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان یزد: زنان و مردان پلیس با جان و دل برای حفظ امنیت، آرامش و آسایش مردم عزیز ایران اسلامی تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان در پیامی فرارسیدن هفته انتظامی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: هفتهی انتظامی یادآور مجاهدتهای خاموش و فداکاریهای بیپایانی است که زنان و مردان پلیس با جان و دل برای حفظ امنیت، آرامش و آسایش مردم عزیز ایران اسلامی ایفا میکنند.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا و قدردانی از زحمات کارکنان پلیس در سراسر کشور، فرارسیدن هفته انتظامی را به همکاران شریفم و همچنین مردم قدرشناس استان یزد تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال سربلندی، عزت و توفیقات روزافزون کارکنان پلیس را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت دارم.
گفتنی است یازدهم تا هفدهم مهرماه امسال به عنوان «هفته انتظامی» و با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» و یاد شهدای امنیت در حملات ۱۲ روزه نامگذاری شده است.