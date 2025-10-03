

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه از ارجاع پرونده‌های تخلفاتی شهرداران و دهیاران این شهرستان به مراجع قضایی خبر داد.

روح‌الله عزیزی با انتقاد از نحوه مدیریت نامناسب پسماند‌ها در این شهرستان را بحرانی دانست و از ورود قاطع محیط زیست به تخلفات شهرداری و دهیاری‌های شهرستان کهگیلویه خبر داد.

عزیزی با اشاره به عملکرد دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرستان کهگیلویه در مدیریت زباله، گفت: در سال ۱۴۰۳، پرونده تعدادی از دهیاری‌های حوزه شهرستان کهگیلویه به‌دلیل مدیریت نکردن پسماند روستایی و دفن غیراصولی زباله‌ها پس از صدور اخطاریه‌های متعدد و بی‌توجهی کامل، به مراجع قضایی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

وی همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای شهرداران شهر‌های دهدشت، سوق ، قلعه رئیسی و همچنین کشتارگاه دام دهدشت با مدیریت شهرداری این شهر به‌عل دلیل رعایت نکردن مدیریت پسماند و دفن اصولی خبر داد و افزود: در پیگیری قضایی، شهرداری دهدشت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم و حکم انتشار محکومیت در جراید و روزنامه‌های محلی صادر و با دادستان کهگیلویه اجرا شد.

عزیزی از محکومیت شهرداری سوق هم خبر داد و افزود: این شهرداری محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد و حکم صادره به مرحله اجرا درآمد و همچنین پرونده تخلفات شهرداری قلعه‌رئیسی همچنان در حال رسیدگی قضایی است.

مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه با اشاره به تخلفات کشتارگاه دام دهدشت که تحت مدیریت شهرداری این شهر اضافه کرد: این کشتارگاه پیش از این نیز به‌دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی و دفن غیرقانونی پسماند به دادسرای استان معرفی شده و تعهداتی را انجام داده بود.

عزیزی با بیان اینکه این کشتارگاه به‌دلیل تغییر پیمانکار، مجددا اقدام به آلایندگی محیط زیست کرده است، ادامه داد: اخطاریه زیست‌محیطی جدیدی علیه این کشتارگاه صادر شده و کارشناسان این اداره تا حصول نتیجه نهایی و رفع آلودگی در این کشتارگاه، پیگیری می‌کنند.