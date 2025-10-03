آغاز نخستین جشنواره انگور سیاه در میرآباد
نخستین جشنواره انگور سیاه با عنوان «رهزبهر، جشن برداشت و همدلی» به میزبانی شهرستان میرآباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ فرماندار میرآباد گفت: این جشنواره شامل بخشهای متنوعی است که مهمترین آن نمایشگاه انگور با مشارکت کشاورزان و برپایی ۲۰ غرفه است.
سیدحسامالدین بابگوره افزود: برگزاری پنلهای تخصصی با حضور اساتید برجسته باغبانی برای ارتقای دانش باغداران از برنامههای دیگر این جشنواره است. همچنین غرفههایی از محصولات تبدیلی انگور از جمله «میوژاو»، دوشاب و کشمش برپا شده است.
وی با اشاره به عرضه سایر محصولات بومی این منطقه از جمله سماق و صنایع چوبی در این جشنواره یادآور شد: این رویداد به مدت دو روز در تالار مرکزی میرآباد برگزار میشود.
فرماندار میرآباد با بیان اینکه این شهرستان با چهار هزار هکتار سطح زیرکشت یکی از قطبهای مهم تولید انگور سیاه در آذربایجانغربی است، گفت: به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و پرورش بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی، انگور سیاه میرآباد کاملاً ارگانیک تولید میشود.
تاکستانهای انگور سیاه میرآباد که عمدتاً به صورت دیم کشت شدهاند، سالانه به طور میانگین هشت تا ۱۰ تن محصول از هر هکتار برداشت میکنند.