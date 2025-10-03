به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در این آیین معنوی، زائران و مجاوران با دل‌هایی آکنده از عشق و اندوه، گرد هم آمدند تا یاد و مقام والای خواهر باکرامت امام رضا (ع) را گرامی بدارند و با نوای مرثیه و نوحه، بار دیگر ارادت خود را به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) ابراز کنند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علی غفوری‌منش در سخنانی، به تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه معنوی حضرت فاطمه معصومه (س) پرداخت.

بخش اصلی این مراسم با قرائت دعای پرفیض کمیل توسط حسین طلیعی از ساعت ۱۹:۱۵ آغاز شد و فضای معنوی حرم را غرق در زمزمه‌های عاشقانه زائران و دلدادگان حضرت حق کرد.

پس از آن، گروه ندای غدیر با اجرای همخوانی‌های مذهبی، حال و هوای حرم را سرشار از نغمه‌های ولایی ساخت.

پایان‌بخش این برنامه نورانی نیز، محفل شعر «خواهر خورشید» بود که با شعرخوانی سیدرضا یعقوبی آل، محمدجواد شرافت، علی مقدم، رضا رحیمی عنبران و احمد حیدری همراه شد و تا ساعت ۲۱:۱۰ ادامه یافت.