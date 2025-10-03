استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در ورزشگاه ۶ هزار نفری غدیر، از نزدیک تمرینات تیم والیبال شهرداری ارومیه را دنبال نموده و با کادر فنی و بازیکنان گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در ورزشگاه ۶ هزار نفری غدیر، از نزدیک تمرینات تیم والیبال شهرداری ارومیه را دنبال نموده و با کادر فنی و بازیکنان گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید برای تیم والیبال شهرداری ارومیه در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کرده و افزود: حمایت از ورزش حرفه‌ای و تیم‌های استان، جزو اولویت‌ها بوده و امیدوارم با تلاش و تعهد بازیکنان و کادر فنی، تیم والیبال شهرداری ارومیه بتواند نتایج درخشانی در لیگ برتر کسب کند.

رضا رحمانی همچنین ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام آرمیده در این مجموعه، از دیگر پروژه‌های در حال ساخت ورزشگاه غدیر ارومیه بازدید کرد.

🔸نگاه حامیانه و مستمر استاندار آذربایجان‌غربی به حوزه ورزش و جوانان، پیام واضحی از اهمیت ایجاد فرصت‌های ورزشی برای همه نسل‌ها و حمایت از استعداد‌های استان دارد و این رویکرد نه‌تنها انگیزه ورزشکاران را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه آذربایجان‌غربی در ورزش کشور را ارتقاء می‌بخشد.