کارشناس هواشناسی گلستان از افزایش ابر و بارش پراکنده تا صبح یکشنبه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نیکزادفر، کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: استان طی روزهای گذشته تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار داشته که موجب افزایش پوشش ابر و بارشهای پراکنده در برخی مناطق شد.
وی افزود: الگوهای پیشبینی نشان میدهند که تا صبح یکشنبه، آسمان گلستان نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و بارشهای پراکنده رخ میدهد.
نیکزادفر ادامه داد: از روز یکشنبه به تدریج از شدت ناپایداریها کاسته شده و تا روز چهارشنبه هفته آینده، جو استان پایدار و آسمان عمدتاً قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی در خصوص شرایط دمایی گفت: در شب گذشته شهرستان مراوهتپه با حداقل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین شهر استان بود و برای ۲۴ ساعت آینده، دمای شهر گرگان بین ۱۸ تا ۲۶ درجه سانتیگراد در نوسان پیش بینی میشود.