برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرماندار شاهیندژ
مراسم تکریم و معارفه فرماندار شاهیندژ با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت وفاق و همگرایی در پیشبرد اهداف نظام، بر ضرورت همکاری و همراهی همه اقشار و گروههای مختلف برای رفع مسائل و مشکلات مردم تأکید کرد.
رسول مقابلی همچنین با تأکید بر اینکه شتاب بخشیدن به توسعه و حل مسائل و مشکلات شهرستان، به نقطه مشترک همه افراد و جریانها تبدیل شود، افزود: با شناسایی اولویتها و تمرکز بر اشتراکات، روند خدمترسانی به مردم با سرعت و انسجام بیشتری انجام شود.
وی در ادامه با تبیین مقوله وفاق بهعنوان راهبرد اصلی دولت، خاطرنشان کرد: وفاق ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مفهومی انتزاعی یا صرفاً شعار سیاسی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی و برآمده از شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه بوده و در عین حال که به تنوعات فرهنگی، قومی و فکری احترام میگذارد، بر وحدت و همبستگی تأکید میورزد و تجلیگاه یکپارچگی جامعه ایران است.
مقابلی با تأکید بر اینکه مسئولان باید در همه سطوح با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و نخبگان محلی، زمینه توسعه پایدار و ارتقای سطح خدمترسانی را فراهم کنند، افزود: نگاه خدمتمحور و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی باید سرلوحه فعالیت مدیران باشد تا با ایجاد فضای اعتماد و همدلی، مسیر توسعه شهرستان با شتاب و سرعت بیشتری دنبال شود.
در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات کامران بابازاده فرماندار پیشین شهرستان شاهیندژ، محمد فتحی به عنوان سرپرست فرماندار جدید این شهرستان معرفی و رسماً کار خود را آغاز کرد.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی همچنین در بدو ورود به شاهیندژ، با حضور در مزار شهدای گمنام این شهرستان و اهدای گل و قرائت فاتحه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گمنام و شهدای اقتدار ملی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با آرمانهای مقدس شهدا تجدید میثاق کرد.