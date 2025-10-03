پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پویش ملی "نجات دماوند" از امروز ۱۱ مهر با هدف مقابله با تخریب محیطزیست، حفاظت از منابع طبیعی و گونههای کمیاب گیاهی و جانوری، و فرهنگسازی عمومی برای جلب مشارکت مردم و کوهنوردان آغاز شد.
در این پویش، سه نهاد اصلی شامل جمعیت هلالاحمر با ظرفیت امدادگران و داوطلبان، وزارت ورزش و جوانان با توان جوانان فعال و کوهنوردان، و سازمان حفاظت محیطزیست با مأموریتهای تخصصی، همکاری مشترک دارند.
آیین آغاز این پویش با حضور بازگیر مسئول مشارکتهای مردمی محیطزیست کشور، حاجیپور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران، مدیران و اعضای هلالاحمر شهرستان آمل و شعب مجاور، و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در منطقه دماوند برگزار شد.
در نخستین روز از اجرای پویش، ۵۰ نفر از اعضای جوان و داوطلب جمعیت هلالاحمر استان مازندران از شهرستانهای آمل، محمودآباد، نور، بابل و بندپی با ۱۴ خودروی امدادی در منطقه حضور یافتند و عملیات پاکسازی را آغاز کردند.
فعالیتهای روز اول در ضلع جنوبی قله دماوند از ارتفاع ۲۴۰۰ (منطقه پارکینگ) آغاز شد و تا مسجد صاحبالزمان در ارتفاع ۳۱۰۰ در منطقه گوسفندسرا ادامه یافت.
دستاندرکاران این پویش ابراز امیدواری کردند که این حرکت ملی بتواند گامی مؤثر در حفظ محیطزیست، منابع طبیعی و گونههای نادر گیاهی و جانوری باشد و مشارکت گسترده مردم را در پی داشته باشد.