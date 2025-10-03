حماسه آفرینی و حضور اثر گذار مردم حمیدیه در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی

حماسه آفرینی و حضور اثر گذار مردم حمیدیه در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شهرستان حمیدیه در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با گرامیداشت حماسه ۹ مهر مردم غیور حمیدیه گفت: مردم ولایتمدار شهرستان حمیدیه به مانند دوران دفاع مقدس در تمامی عرصه‌های انقلاب و کشور حضوری فعال و اثرگذار دارند.

عساکره با اشاره به اینکه مجاهدت و ایثارگری کشاورزان و عشایر شهرستان حمیدیه در دفاع مقدس در نهم مهر ماه سال ۱۳۵۹ موجب نخستین شکست ارتش بعث عراق در جنگ تحمیلی شد، ادامه داد: باید این حماسه هر چه بیشتر برای نسل جوان بیان شود.

وی بیان کرد: عشایر و مردم ولایتمدار حمیدیه نیز در بیش از ۱۰۰ سال پیش در مقابل متجاوزان بریتانیایی ایستادند و حماسه‌ای بزرگ را آفریدند و با تقدیم شهدای گرانقدری از خاک میهن دفاع کردند.

فرماندار حمیدیه با اشاره به ظرفیت‌های مختلف این شهرستان گفت: ۸۰ درصد مردم این شهرستان در بخش کشاورزی فعال هستند و در حمیدیه چنین فعالیت صنعتی وجود ندارد.

عساکره با بیان اینکه ۴۲ هزار هکتار زمین‌های مستعد کشاورزی در حمیدیه وجود دارد، افزود: در این شهرستان ۲۰ نوع محصول کشت می‌شود و برخی از این محصولات به خارج از کشور صادر می‌گردد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان حمیدیه همچنین با گرامیداشت شهدای شهرستان حمیدیه گفت: هدف دشمن در جنگ تحمیلی تصرف سه روز خوزستان و یک هفته‌ای تهران بود، اما با مجاهدت‌های رزمندگان اسلام این نقشه با ناکامی رو‌به‌رو شد.

سرهنگ دوم پاسدار سواری افزود: دشمن بعثی با هدف تصرف شهر اهواز قصد گرفتن حمیدیه را داشت که در این زمینه خود را آماده حمله کرده بود، اما با درایت و زکاوت رزمندگان، کشاورزان و عشایر در جهت رهاسازی آب در مسیر حرکت تانک‌های ارتش بعثی موجب زمین گیر شدن آنها شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات نقش فرماندهانی همچون شهیدان علی هاشمی، غیور اصلی، سیلاوی اثر گذار بوده است و با حماسه کشاورزان و عشایر شهر حمیدیه بود که نخستین شکست ارتش بعثی عراق در جنگ تحمیلی به ثبت رسید.