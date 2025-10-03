به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام عادل پور امام جمعه خرمشهر در جمع نمازگزاران در مسجد جامع با اشاره به رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه علیه السلام گفت: ایشان چراغ راه هدایت است، نه فقط برای بانوان بلکه برای همه، البته بانوان ما باید حضرت فاطمه زهرا، حضرت زینب و حضرت فاطمه معصومه را الگویی در زندگی خود قرار دهند.

او با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی افزود: مجاهدت‌های شبانه روزی فراجا قابل تقدیر است و امنیت موجود مرهون این تلاش‌ها است.

حجت الاسلام عادل پور در بخش دیگر خواستار توجه ویژه به روستا‌ها شد و گفت: توجه به روستا و رفع مشکلات آنها یعنی سرمایه گذاری در روستا‌ها است.

امام جمعه خرمشهر با اشاره به نزدیک شدن به سالروز عملیات طوفان الاقصی گفت: الان تمام افکار عمومی جهان علیه رژیم صهیونیستی است و شعارشان مرگ بر اسرائیل است.

او افزود: طرح ترامپ برای غزه یک فریب است برای نجات نتانیاهو و آواره کردن مردم غزه است و متاسفانه کشور‌های عربی و اسلامی باردیگر فریب خوردند.

حجت الاسلام عادل پور در بخش دیگر با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بخشی از جنگ هدف قرار دادن معیشت مردم است و همه باید هوشیار باشند.

او ادامه داد: از ستاد راهبردی معیشت که دولت آن را تاسیس کرده می‌خواهیم در شهرستان‌ها هم امتداد داشته باشد، که با گران فروشی و احتکار برخورد شود و مردم این نتیجه‌ها را ببینند.

او بالا رفتن قیمت دلار را دلیل اقتصادی نداست و گفت: دلیل آن هیجانی عمل کردن است که یک کانال تلگرامی قیمت گذاری می‌کند که مشخص شد این کانال در خارج از کشور فعالیت می‌کند.

امام جمعه خرمشهر افزود: موضوع آموزش و پرورش در خرمشهر وضعیت خوبی ندارد و بیش از ۱۱۰ کلاس کمبود داریم و بیش از ۳ هزار نفر بازمانده از تحصیل داریم.

نبود امکانات سرمایشی و نیمکت مشکلاتی را ایجاد کرده است و ان هم در خرمشهری که شرکت‌ها و سازمان‌هایی وجود دارد که درآمد‌های کلان دارند.