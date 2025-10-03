به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده افزود: هر دوی این تفکر استعمارگر به دنبال شکست تاب آوری مردم ایران هستند که البته مانند تلاش‌های گذشته آنان موفق نمی‌شود.

امام جمعه بندرعباس به گذشته تاریخی این اقدامات علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: دشمنان با عملیات پیچیده روانی قصد بر هم زدن آرامش جامعه ما را دارند، اما ایمان مردم ناکامی دشمنان را به دنبال دارد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان درباره سفر دیروز رئیس جمهور و هیات همراه وی به بندرعباس گفت: منتظریم تا مصوبات این سفر هم هر چه سریعتر اجرایی شود.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: مشکلات مردم از جمله نیاز به اشتغال‌زایی و جذب منابع بیشتر برای توسعه متوازن در هرمزگان به آگاهی رئیس جمهور و دیگر مسئولان ملی رسید.

وی گفت: رفت و آمد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد قشم و کیش در سراسر استان یکی از خواست‌های مردم بود که محقق شد.

امام جمعه بندرعباس در ادامه خطبه ها، عملکرد نیروی انتظامی کشور و استان را هم در حوزه تامین امنیت و هم در موقعیت حساس جنگ دوازده روزه رژیم صهیونی ستود.

آیت الله عبادی زاده در پایان خطبه‌ها سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها را تسلیت گفت و افزود، این بانوی الگو گرفته از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نماد خانواده دوستی و زیست مطهر در مفهوم تمدن اسلامی است و همگان را به اندیشیدن در این باره و پیروی از ایشان و ائمه اطهار علیهم السلام فرا میخوانم.

بیشتربخوانید:خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان چهارم مهر

آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، عملکرد نیروی انتظامی را در تامین امنیت کشور و استان ستود و آغاز هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت.

در مراسم امروز نماز جمعه بندرعباس از شماری از فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی هرمزگان با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.