به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، این مراسم با عنوان «بانوی کرامت»، هم زمان با شب رحلت حضرت معصومه (س)، به همت مدیریت زائران غیر ایرانی حرم مطهر رضوی، ویژه بانوان اردوزبان در رواق غدیر حرم مطهر رضوی با حضور بیش از ۶۰ بانوی پاکستانی برگزار شد.

در این مراسم، بانوی مبلغ پاکستانی با اشاره به «سیره علما در توسل به حضرت معصومه (س)» گفت: این موضوع در سه بخش توسل در امور مادی، توسل علمی به ایشان و توسل برای امور اخروی می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مرضیه بتول که هشت سال در زمینه تبلیغ دین اسلام فعالیت دارد، ادامه داد: با توجه به تبلیغات زیاد مبلغان دین اسلام و گرایش شیعه در پاکستان، مردم این کشور احترام و جایگاه خاصی برای امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) قائل هستند.

به گفته وی، مردم پاکستان، حرم مطهر رضوی را منبع و مکان مهمی برای عقاید اسلامی و شیعه می‌دانند.