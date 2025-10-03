به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین محمدنیا گفت: مجریان پس از تحویل اراضی ملی موظف به اجرای طرح‌ها طبق برنامه زمانبندی، سایت پلان و مفاد قرارداد اجاره هستند.

وی ادامه داد: در صورت اتمام مدت قرارداد اجاره پرونده در کمیسیون مربوطه مطرح و براساس گزارش بازدید عوامل نظارتی و داشتن پیشرفت فیزیکی مناسب و با دریافت مصوبه کمیسیون قرارداد اجاره تمدید می‌شود.

محمدنیا افزود: تمدید قرارداد اجاره باعث پیشرفت طرح‌ها و جلوگیری از معطل ماندن اراضی و اخذ به موقع اجاره بهای اراضی می‌شود. در هفته دوم مهرماه سال جاری قرارداد اجاره طرح پرورش قارچ به مساحت یک هکتار در روستای ینگی آباد تمدید شد.