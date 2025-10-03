تمدید قرارداد اجاره اراضی واگذاری در شهرستان شاهیندژ
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهیندژ از تمدید قرارداد اجاره طرح پرورش قارچ در هفته دوم مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حسین محمدنیا گفت: مجریان پس از تحویل اراضی ملی موظف به اجرای طرحها طبق برنامه زمانبندی، سایت پلان و مفاد قرارداد اجاره هستند.
وی ادامه داد: در صورت اتمام مدت قرارداد اجاره پرونده در کمیسیون مربوطه مطرح و براساس گزارش بازدید عوامل نظارتی و داشتن پیشرفت فیزیکی مناسب و با دریافت مصوبه کمیسیون قرارداد اجاره تمدید میشود.
محمدنیا افزود: تمدید قرارداد اجاره باعث پیشرفت طرحها و جلوگیری از معطل ماندن اراضی و اخذ به موقع اجاره بهای اراضی میشود. در هفته دوم مهرماه سال جاری قرارداد اجاره طرح پرورش قارچ به مساحت یک هکتار در روستای ینگی آباد تمدید شد.