نمازگزاران جمعه در یزد خشم و انزجار خود را از تداوم جنایت صهیونیست‌ها به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر استان، امروز شاهد فریاد مردمی بود که از ادامه کشتار شهروندان مظلوم و بی دفاع غزه به ستوه آمده بودند.

نمازگزاران در مناطق مختلف استان با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر استکبار جهانی» استمرار جنایت صهیونیست‌ها را در پرتو حمایت آمریکا عنوان کردند.

آنان همچنین تعرض صهیونیست‌ها به کاروان جهانی صمود که برای شکست محاصره غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به سمت این منطقه در حرکت بود را به شدت محکوم کردند.

نمازگزاران جمعه در یزد و سایر مناطق استان با انتقاد شدید از سکوت سازمان‌های جهانی در قبال این جنایت‌ها خواستار تحرک برای توقف نسل کشی در غزه شدند.