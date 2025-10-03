وصول عواید مجوز تغییر کاربری در آذربایجان غربی
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از وصول بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال عوارض مجوز تغییر کاربری در شش ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ صفر حسین زاده گفت: ۱۹۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال عواید مجوز تغییر کاربری جهت طرحهای حفظ کاربری صادر شده که نشانه جدیت و پیگیری مستمر کارشناسان عوامل نظارتی است و ادامه این روند میزان موجب امنیت و جذب سرمایه گذاران خواهد شد.
وی افزود: این عوارض بر پایه نظرات کارشناسانه و بر اساس ارزش روز زمین محاسبه میشود و در واقع مجوزها صادره مانع از تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز میشود.
حسین زاده ادامه داد: جلسات تبصره یک و تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به صورت منظم در حال برگزاری است که مصوبات آن در هر جلسه اعلام میشود.