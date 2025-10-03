به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده گفت: ۱۹۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال عواید مجوز تغییر کاربری جهت طرح‌های حفظ کاربری صادر شده که نشانه جدیت و پیگیری مستمر کارشناسان عوامل نظارتی است و ادامه این روند میزان موجب امنیت و جذب سرمایه گذاران خواهد شد.

وی افزود: این عوارض بر پایه نظرات کارشناسانه و بر اساس ارزش روز زمین محاسبه می‌شود و در واقع مجوز‌ها صادره مانع از تخلفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز می‌شود.

حسین زاده ادامه داد: جلسات تبصره یک و تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت منظم در حال برگزاری است که مصوبات آن در هر جلسه اعلام می‌شود.