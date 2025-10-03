پخش زنده
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر تا روز یکشنبه افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوی نسبتا پایدار بر روی استان خواهیم داشت. پدیده غالب در ایام غبار صبحگاهی و وزش باد در برخی ساعات بعدازظهر خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: تا روز یکشنبه روند افزایش ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان وجود دارد.
او ادامه داد: طی امروز و فردا شمال خلیج فارس در برخی ساعات نیمه مواج پیش بینی میشود.