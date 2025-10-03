تقدیر عضو کمیسیون عمران مجلس از عملکرد راه و شهرسازی آذربایجانغربی
عضو کمیسیون عمران و نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد راه و شهرسازی آذربایجانغربی تاکید کرد: این مجموعه در سطح استان به صورت متعهدانه و شبانهروزی تلاش در راستای توسعه زیرساختها تلاش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ شارلی انویه تکیه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهار داشت: پیشبرد اهداف راه و شهرسازی در سطح استان و توسعه پایدار با جدیت دنبال میشود و این مساله قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: پیگیری مسائل مرتبط به حوزه راه و شهرسازی با جدیت انجام میگیرد تا مشکلی در ارائه خدمات وجود نداشته باشد.
نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای گفت: همفکری و همکاری لازمه توسعه بوده و امیدواریم شاهد پیشرفت بیشتری در پروژهها و برنامههای وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور و به خصوص آذربایجانغربی باشیم.