عضو کمیسیون عمران و نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: این مجموعه در سطح استان به صورت متعهدانه و شبانه‌روزی تلاش در راستای توسعه زیرساخت‌ها تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شارلی انویه تکیه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: پیشبرد اهداف راه و شهرسازی در سطح استان و توسعه پایدار با جدیت دنبال می‌شود و این مساله قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: پیگیری مسائل مرتبط به حوزه راه و شهرسازی با جدیت انجام می‌گیرد تا مشکلی در ارائه خدمات وجود نداشته باشد.

نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای گفت: همفکری و همکاری لازمه توسعه بوده و امیدواریم شاهد پیشرفت بیشتری در پروژه‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور و به خصوص آذربایجان‌غربی باشیم.