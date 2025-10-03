استاندار خوزستان گفت: عشایر نقش اثر گذار در تولید و انتقال ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نسل‌های آینده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست با رئیس سازمان امور عشایر ایران بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از عشایر خوزستان، به‌ویژه در زمینه جاده و آب‌رسانی تأکید کردو افزود: عشایر کوچ‌روی ما از قانع‌ترین و پربازده‌ترین مجموعه‌های کشور هستند که با حداقل امکانات زندگی می‌کنند، اما نقش بسیار مهمی در تولید و انتقال ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نسل‌های آینده دارند.

وی ادامه داد: عشایر، علاوه بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی، میراث فرهنگی و تاریخی قابل‌توجهی برای ملت ایران هستند و دولت‌ها تلاش می‌کنند این میراث‌های معنوی و اصیل انسانی را حفظ کنند.

استاندار خوزستان بیان کرد: در این جلسه بیشتر بر امکانات مورد نیاز عشایر در مناطق شوشتر، لالی و سایر نقاط شمال استان بحث و تبادل نظر شد و امیدواریم با حمایت‌های مستمر، این مجموعه با قوت به فعالیت خود ادامه دهد و ما نیز بتوانیم به سهم خود خدمات شایسته‌ای ارائه کنیم.