به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه سردشت در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با تبریک هفته فراجا، بر ضرورت پشتیبانی مردم دنیا از ناوگان صمود تأکید کرد و دستگیری اعضای این ناوگان و جلوگیری از رسیدن غذا و دارو به مردم مظلوم غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم نمود.

ماموستا واوی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر هر مسلمانی یک سطل آب بر اسرائیل بریزد، اسرائیل نابود خواهد شد، گفت: وحدت و همبستگی مسلمانان، می‌تواند سد محکمی در برابر ظلم و تجاوز رژیم اشغالگر قدس باشد.

ماموستا واوی در ادامه خطبه‌ها، به موضوع پیری و احترام به سالمندان پرداخت و با انتقاد از برخی رفتار‌های نادرست در فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که عده‌ای برای جذب فالوور، پدر و مادر خود را جلوی دوربین مسخره می‌کنند؛ در حالی که حرمت‌گذاری به والدین و سالمندان، وظیفه‌ای دینی و اخلاقی است.

امام جمعه سردشت در پایان بر حفظ حرمت خانواده و ترویج فرهنگ احترام به بزرگتر‌ها در جامعه تأکید کرد.