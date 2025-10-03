رئیس جمعیت هلال‌احمر مرودشت از اهدای ۷۴ واحد خون به همت داوطلبان هلال‌احمر و مردم نوع‌دوست شهر سیدان در قالب طرح «حمایت ماندگار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد رفیعی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: در راستای طرح «حمایت ماندگار» در مهرماه و با هماهنگی با مرکز انتقال خون، تیم سیار خونگیری در شهر سیدان شهرستان مرودشت مستقر شد.

او افزود: در استقرار یک روزه تیم سیار خونگیری، داوطلبان هلال‌احمر و مردم نوع‌دوست سیدان، ۷۴ واحد خون سالم برای استفاده بیماران و نیازمندان، اهدا کردند.

محمد رفیعی ادامه داد: اهدای خون تجلی والاترین حس انسان‌دوستی و مسؤلیت اجتماعی است که نه تنها به نجات جان بیماران و تسریع درمان آنها کمک می‌کند، بلکه فرهنگ ایثار و همدلی را در جامعه گسترش داده و پیوندی عمیق میان افراد ایجاد می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت بیان کرد: این برنامه با همکاری ستاد نماز جمعه، حوزه مقاومت بسیج، بخشداری و شهرداری شهر سیدان برگزار شد.