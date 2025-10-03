به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی در مراسم امحای انواع مواد مخدر، گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۳۰ نفر از عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر شدند.

او افزود: بیش از ۸ گروه تهیه و توزیع مواد مخدر نیز شناسایی و متلاشی شد.

سرهنگ قاسمی افزود: ساکنان و گردشگران با مشاهده هرگونه موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند.

مراسم امحای ۱۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر بعد از اقامه نمازجمعه با حضور مردم و مسئولان و اصحاب رسانه، گرامیداشت هفته فراجا برگزار شد.