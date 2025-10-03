خانوادههای شهدا ستونهای فرهنگ ایثار و شهادت جامعه هستند.
سرپرست فرمانداری ماکو در دیدار با خانوادههای معظم شهیدان یوسفی، اسماعیلزاده و افخمی، بر جایگاه رفیع شهدا و نقش خانوادههای آنان بهعنوان ستونهای فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رضا رضایی سرپرست فرمانداری ماکو و هیئت همراه در جریان این دیدار با بیان اینکه شهیدان چراغهای هدایت جامعه و الگویی برای مسئولان و مردم هستند، گفت: شهیدان ما نمونهای بیبدیل از ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگیاند که مسیر جامعه را روشن نگه میدارند و امنیت و عزت ایران اسلامی را رقم زدهاند.
وی افزود: خانوادههای شهدا، با صبر و ایستادگی خود، میراثداران راستین ارزشهای انقلاباند و دیدار با آنان فرصتی است تا مسئولیت خود در پاسداشت خون شهیدان به یاد آوریم و از نزدیک با دغدغهها و نیازهای آنان آشنا شویم.
رضایی در پایان تصریح کرد: یاد و راه شهیدان وظیفهای است که هر یک از ما باید در زندگی روزمره عملی کنیم؛ با خدمت صادقانه و تلاش خستگیناپذیر، راه آنان را در مسیر پیشرفت و اعتلای میهن اسلامی ادامه دهیم.
لازم به ذکر است؛ فرمانداری ماکو همواره دیدار با خانوادههای معظم شهدا را در دستور کار قرار داده است تا ضمن تکریم مقام شامخ آنان، پیوند میان مسئولان و یادگاران ایثار و شهادت مستحکمتر شود و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه گردد.