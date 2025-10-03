به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدنبی خریدار رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بیضا گفت: دوره تخصصی اسکان اضطراری، با حضور ۱۹ نفر از امدادگران این شهرستان برگزار شد.

او افزود: در این دوره فراگیران با مباحثی همچون، اصول طراحی اردوگاه‌های اضطراری، نحوه جانمایی صحیح، تامین نیاز‌های اولیه آسیب‌دیدگان و رعایت استاندارد‌های ایمنی و بهداشتی آشنا شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بیضا ادامه داد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون، به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شدند، گواهینامه دوره آموزشی اعطا شد.