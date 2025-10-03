به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بیرجند گفت: یگان ویژه خراسان جنوبی با توان بالا برای مراقبت از حوزه امنیت و آرامش با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته و دارند.

سردار شجاعی نسب همچنین از کشف بیش از ۱۰ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال و متلاشی شدن ۳۰ باند تهیه و توزیع موادمخدر خبرداد.و افزود: بيش از ۳ هزار و ۹۵۰ قاچاقچي و خرده فروش در این مدت دستگیر و هزار دستگاه خودروي شوتي ، بيش از چهل هزار دستگاه خودرو و موتورسيکلتي در حوزه امنيت و آرامش و تخلفات جاده اي توقیف و به هزار پرونده جرايم سايبري رسیدگی و ميلياردها ريال به مالباختگان بازگردانده شده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبي به‌عنوان يکي از امن‌ترين استان‌هاي کشور است ، گفت: امروز فرزندان شما در نيروي انتظامي در سراسر کشور از مرزها تا کوچه و محلات و جاده‌ها به صورت شبانه‌روزي مشغول خدمتگزاري هستند و اين خدمت بزرگ با حمايت مردم و هدايت‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي تحقق يافته است.

فرمانده انتظامی استان شعار هفته انتظامي امسال را "پليس مقتدر، مشارکت همگاني، جامعه امن" عنوان کرد و افزود: دراین هفته بیش از 100 برنامه در استان اجرا می شود که ديدار با نماينده ولي‌فقيه، ديداربا امامان جمعه و جماعات در ساير شهرستان ها، تجليل از خانواده شهدا و ايثارگران، نشست‌هاي تخصصي، افتتاح طرح‌هاي عمراني و عطر افشاني گلزار شهدا از جمله این برنامه هاست.

هفته نیروی انتظامی تا ۱۷ مهر ادامه دارد.