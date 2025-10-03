پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان پیش از خطبههای نماز جمعه: از ابتدای سال ۱۷ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح در خراسان جنوبی به هلاکت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بیرجند گفت: یگان ویژه خراسان جنوبی با توان بالا برای مراقبت از حوزه امنیت و آرامش با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته و دارند.
سردار شجاعی نسب همچنین از کشف بیش از ۱۰ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال و متلاشی شدن ۳۰ باند تهیه و توزیع موادمخدر خبرداد.و افزود: بيش از ۳ هزار و ۹۵۰ قاچاقچي و خرده فروش در این مدت دستگیر و هزار دستگاه خودروي شوتي ، بيش از چهل هزار دستگاه خودرو و موتورسيکلتي در حوزه امنيت و آرامش و تخلفات جاده اي توقیف و به هزار پرونده جرايم سايبري رسیدگی و ميلياردها ريال به مالباختگان بازگردانده شده است.