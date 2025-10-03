نیروی دریایی رژیم صهیونیستی آخرین کشتی باقی‌مانده از «ناوگان الصمود» را که برای رساندن کمک‌های انسانی به نوار غزه در حرکت بود، در آب‌های بین‌المللی متوقف و توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه الجزیره، با این اقدام، تمامی ۴۲ قایق و کشتی این ناوگان تحت کنترل اسرائیل قرار گرفتند.

نیروی دریایی اسرائیل در ساعات ابتدایی امروز کشتی «مارینت» را که آخرین شناور «ناوگان الصمود» برای شکستن محاصره غزه محسوب می‌شد، در آب‌های بین‌المللی رهگیری و توقیف کرد.

پیش‌تر این ناوگان که متشکل از ۴۲ کشتی و قایق حامل فعالان بین‌المللی و کمک‌های انسان‌دوستانه بود، از کشور‌های مختلف حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کرده بود.

مسئولان «ناوگان الصمود» اقدام اسرائیل را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق «دزدی دریایی» توصیف کرده و تأکید دارند که تلاش‌ها برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه تا رفع کامل محاصره ادامه خواهد یافت.