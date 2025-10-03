امام جمعه بابلسر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از فراجا به‌عنوان نماد اقتدار ملی و پناهگاه مردم یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام قلی‌پور امام جمعه بابلسر در خطبه‌های این هفته با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای فراجا در دفاع از مرز و بوم و ارزش‌های دینی تقدیر کرد و گفت: این عزیزان جان خود را کف دست گرفته‌اند تا امنیت پایدار را برای مردم فراهم کنند.

وی نیروی انتظامی را پناهگاه مردم، مایه آرامش جامعه، نماد اقتدار ملی و یاری‌گر دین و ارزش‌های اسلامی دانست و افزود: این نیروها تقویت‌کننده عزت نظام، تأمین‌کننده آسایش عمومی و تجلی حاکمیت قانون در کشور هستند.

حجت‌الاسلام قلی‌پور با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و ایمانی کارکنان انتظامی گفت: این عزیزان دائم در حال جهاد فی‌سبیل‌الله هستند؛ سنگربانان همیشه بیدار، رهروان راه عدالت و ارمغان‌آوران امنیت و آرامش‌اند. آنان در برابر برهم‌زنندگان نظم و ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مقتدر و در برابر مردم مهربان‌اند.

وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جایگاه نیروی انتظامی، تصریح کرد: فرماندهی کل قوا فرمودند نیروی انتظامی باید پناه دل‌های خائف و ترسان باشد؛ جان‌هایی که احساس تهدید می‌کنند باید در سایه حضور مقتدر و مؤمن این نیرو احساس امنیت کنند. این شأن نیروی انتظامی در کشور اسلامی ماست.