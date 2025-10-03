پخش زنده
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با محرومیت باشگاهها و تیمهای ملی رژیم صهیونیستی از حضور در مسابقات بینالمللی مخالفت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جانی اینفانتینو رئیس فیفا که نهادش هفتهها با فشار برای محروم کردن تیمهای رژیم صهیونیستی از حضور در رقابتهای بین المللی از جمله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ مواجه بود، سرانجام تسلیم خواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و اعلام کرد این نهاد قصد تعلیق فوتبال اسرائیل را ندارد. این در حالیست که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایت در منطقه غزه ادامه میدهد و تا کنون بیش از ۶۶ هزار تن از فلسطینیها را در این باریکه شهید کرده است.
اینفانتینو گفت: ما با کسانی که در این درگیریها متضرر شدهاند همدردی میکنیم و معتقد هستیم فوتبال میتواند به اشاعه صلح در جهان و اتحاد جهانی کمک کند. اما فیفا نمیتواند مشکلات ژئوپلتیکی جهان را حل کند. من وقتی کودکان آسیب دیده را در غزه میبینم و گریههای مادرانشان را شاهد هستم، ناراحت میشوم. این چه در غزه و چه در هر جای دیگر در جهان مرا غمگین میکند.
منابع خبری اعلام کردند به دنبال این اظهارات اینفانتینو طرح یوفا برای بررسی تعلیق فوتبال اسرائیل نیز که در دستور کار قرار داشت، متوقف شده است.
پیش از این ۱۲ کشور خاورمیانه از فیفا خواسته بودند تا تمامی تیمهای رژیم صهیونیستی را به دلیل حملات خود به نوار غزه از رقابتهای بینالمللی حذف کند. این گروه ابتکاری توسط برادر ناتنی پادشاه اردن شاهزاده علی بن حسین که سمت ریاست فدراسیون فوتبال غرب آسیا را برعهده دارد، رهبری میشد. این گروه همچنین شامل فدراسیونهای فوتبال فلسطین، عربستان، قطر، امارات، بحرین، عراق، کویت، لبنان، عمان، سوریه و یمن است. در ادامه فدراسیون فوتبال ایران نیز به این فراخوان پیوست.
در ماه ژوئیه، رسانهها گزارش کردند وکلای مستقل متخصص در حقوق بینالملل و حقوق بشر به این نتیجه رسیدهاند که رژیم صهیونیستی باید از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال منع شود. این گزارش توسط وکلای آفریقای جنوبی مکس دو پلسیس و سارا پودیفین جونز تهیه شده و محتوای رسمی ارسالی به فیفا به اطلاع عموم نرسیده است.
بر اساس این گزارش؛ کمیسیون ویژه فیفا پس از بررسی گزارش کارشناسان، با درخواست حذف رژیم صهیونیستی از رقابتها موافقت نکرد.
این مخالفت در حالی رخ داد که در فوریه ۲۰۲۲، فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) تیمهای ملی و باشگاههای روسیه را از شرکت در مسابقات بینالمللی بهدلیل جنگ اوکراین محروم کردند. در پاییز ۲۰۲۳، این سازمانها تصریح کردند تحریمها تا زمان پایان جنگ لغو نخواهد شد. باشگاهها و تیمهای ملی رژیم صهیونیستی با وجود درگیری این کشور با فلسطین، همچنان در مسابقات شرکت میکنند.