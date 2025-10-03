رونمایی از تجهیزات ۶۷ میلیارد تومانی آتشنشانی نیشابور
از تجهیزات جدید آتشنشانی با سرمایهگذاری ۶۷ میلیارد تومان در نیشابور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، شهردار نیشابور در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، گفت: تجهیزات مورد نیاز سازمان آتشنشانی در یک سال گذشته تهیه شده است.
سیدحسن میرفانی همچنین خواستار جذب ۸۰ نیروی جدید و حمایت دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی شد و درباره مشکلات نیروی انسانی در این سازمان، افزود: تعداد نیروی آتشنشانی شهرداری نیشابور بر اساس پستهای سازمانی و ضوابط تشکیلاتی، کم است؛ برای جمعیت حدودا ۳۰۰ هزار نفری شهر، باید ۲۰۰ نیروی آتشنشانی مشغول به کار باشند، اما هماکنون کمتر از ۱۲۰ نفر در این حوزه فعالیت دارند.
وی همچنین به چالشهای ماموریتهای برونشهری هم اشاره کرد و گفت: آتشنشانان ما به ماموریتهایی تا ۱۲۰ کیلومتر خارج از شهرستان اعزام میشوند که در این مدت جای آنها در شهر خالی میماند و ممکن است همزمان نیاز به خدمات آنها در شهر باشد؛ از این رو درخواست میکنیم قانونی تصویب شود تا آتشنشانی جادهای به صورت مستقل و جداگانه فعالیت کند تا فشار از روی نیروهای شهرستانها برداشته شود.
میرفانی به موضوع کپسولهای آتشنشانی خودروها نیز اشاره کرد و گفت: تا ۱۵ سال پیش همه خودروهای تولید داخل مجهز به خاموشکنندههای آتش بودند، اما این الزام حذف شده است که از دستگاههای متولی میخواهم این قانون را دوباره احیا کنند تا هر خودرو مجهز به کپسول آتشنشانی باشد و در صورت بروز حادثه، شهروندان بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند.
شهردار نیشابور در ادامه با تاکید بر ضروری سازمان آتشنشانی به نردبان هیدرولیکی برای ساختمانهای بلند، افزود: شهروندان ما در حال ساخت و ساز ساختمانهای مرتفع بوده و دسترسی به طبقات بالا برای اطفای حریق و نجات شهروندان بسیار مهم است؛ خرید این نردبانها نیازمند اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است که با وضعیت کنونی بودجه شهرداری نیشابور، نیاز به حمایت ویژه دولت داریم.