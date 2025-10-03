پخش زنده
تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه کارون سه آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون ۳ گفت: با هدف ارتقاء فعالیت و بازدهی عملکرد تجهیزات و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری در دوره یکساله، تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه کارون سه آغاز شد.
آرمان جعفری با اشاره به اینکه این تعمیرات هم اکنون در واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه کارون سه در حال اجراست، ادامه داد:بازرسیهای سالیانه از ارکان اساسی بهرهبرداری صحیح از تجهیزات محسوب میشود و اجرای دقیق آنها نقش مهمی در افزایش بهرهوری دارند.
وی ادامه داد: تعمیرات سالیانه این واحدها در پنج بخش تخصصی شامل مکانیک وهیدرومکانیک، ابزار دقیق، الکتریک، کالیبراسیون، CM وکنترل پایداری انجام میشود گفت: قراراست اقدامات مهم وکلیدی در این فرآیند مطابق با استانداردهای نیروگاههای برقآبی و با برنامهریزی دقیق انجام شود تا نقش مؤثری در پایداری شبکه برق کشور ایفا کند.
سد و نیروگاه کارون ۳، با هشت واحد ۲۵۰ مگاواتی، با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ مگاوات انرژی، نقش حائز اهمیتی در تولید انرژی، کنترل فرکانس و پایداری شبکه سراسری برق کشور را به عهده دارد.