به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده انتظامی استان امروز در آستانه هفته انتظامی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم با اشاره به نقش محوری فرهنگ دینی و قرآنی در مجموعه انتظامی کشور گفت: جمهوری اسلامی در رأس ترویج فرهنگ قرآنی و دینی قرار دارد و خوشبختانه همکاران نهاد عقیدتی سیاسی در سالهای اخیر توانستهاند در ارتقای بنیه معنوی پلیس نقشآفرین باشند.
سردار محمدرضا میرحیدری با بیان اینکه پلیس قم در حوزه حفظ و قرائت قرآن و نهجالبلاغه رتبههای برتر را کسب کرده است، افزود: حرکت پلیس در جهت دستیابی به جایگاه واقعی خود بهعنوان پلیس در تراز انقلاب اسلامی ادامه دارد و این مسیر بدون حمایتهای مردمی امکانپذیر نخواهد بود.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و نام شهدا از خانوادههای شهیدان و جانبازان به عنوان سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: دعای خانوادههای معظم شهدا و رهنمودهای جانبازان عزیز همواره پشتوانه ما در انجام مأموریتها بوده است.
سردار میرحیدری همچنین با اشاره به سختیها و فشارهای مأموریتی بهویژه در استان قم، از صبوری خانوادههای کارکنان نیروی انتظامی قدردانی کرد و گفت: علیرغم مشکلات معیشتی، کارکنان انتظامی با روحیه ایثارگرانه در حال انجام وظیفه هستند و امیدواریم با حمایت مسئولان بخشی از این مشکلات برطرف شود.
فرمانده انتظامی استان در پایان تأکید کرد: امیدواریم در این شرایط سخت بتوانیم با اتکا به خون شهدا، تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و همراهی مردم شریف، وظایف خود را در حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی به بهترین شکل به انجام برسانیم.