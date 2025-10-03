وزش باد از عصر امروز، جمعه در خراسان رضوی شدت می‌گیرد که این پدیده در مناطق جنوبی استان توام با گرد و غبار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: این وضعیت سبب خیزش گرد و غبار به مناطق مختلف به خصوص مناطق مرکزی خراسان رضوی می‌شود.

آذر رضایی پور با بیان اینکه وضعیت جوی در بیشتر مناطق خراسان رضوی پایدار است، ادامه داد: بارش‌های رگباری در مناطق شمالی و کاهش نسبی دما نیز از دیگر پدیده‌های جوی استان است که تا اواسط هفته آینده ماندگار خواهد بود.

او گفت: در شبانه روز گذشته، قوچان با ۱۰ و تایباد با ۳۳ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان بوده‌اند و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۱۳ تا ۲۴ درجه داشته است.