امام جمعه آبادان گفت: با توجه به شوری آب، بهترین جایگزین برای کشاورزی سرمایه گذاری در حوضچه های پرورش ماهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در جمع نمازگزاران در مصلی ثامن الائمه آبادان گفت: باید از ظرفیت‌های خدادادی که در منطقه داریم بیشتر استفاده کنیم.

او افزود: با توجه به شوری آب سرمایه گذاری در حوضچه‌های پرورش ماهی بهترین جایگزین برای کشاورزی است.

خطیب جمعه آبادان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: جان برکفان این نیرو با تلاش‌های مجاهدانه خود در خط مقدم تامین امنیت هستند.

او افزود: نیروی انتظامی در کنار دیگر نیرو‌های مسلح حافظ امنیت ایران اسلامی بوده و در این مسیر شهدای فراوانی تقدیم کرده است.

حجت الاسلام غبیشاوی گفت: نیروی مردمی انتظامی با از خودگذشتگی و ایثار، ستون امنیت کشور و مظهر اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی است و در جنگ ۱۲ روزه نقش بی‌بدیل داشت و شهیدان زیادی تقدیم امنیت کشور کرد.

او با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی گفت: این عملیات، صهیونیست‌ها را بیچاره کرد؛ تا پیش از این عملیات صهیونیست‌ها حامیان زیادی در جهان داشتند ولی امروز منفورترین بین جهانیان هستند.

امام جمعه آبادان تورم و گرانی در کشور را افسارگریخته دانست و افزود: این گرانی هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد؛ تحریم بهانه‌ای برای برخی است تا با افزایش قیمت، فشار بر قشر ضعیف جامعه بیاورند.

او ادامه داد: عمده اجناس مانند مواد غذایی در کشور تولید می‌شوند؛ بازار باید نظارت شود تا به بهانه تحریم شاهد گرانی و تورم نباشیم.