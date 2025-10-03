پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: صدای مظلومیت مردم غزه همچنان در جهان طنین انداز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبههای امروز نماز جمعه به روز جهانی حماسه فلسطین و سالروز طوفان الاقصی در هفتم اکتبر اشاره کرد و گفت: با تمام جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده است مردم غزه همچنان با تمام توان، مقاوم ایستادهاند.
آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به هوشیاری و بصیرت ملت ایران در مقابل توطئههای دشمنان خاطر نشان کرد: مردم انتظار دارند با اخلال گران اقتصادی برخورد شود.
امام جمعه کرمانشاه در بخشی دیگری از سخنانش ۱۳ مهر روز نیروی انتظامی را یادآور شد و افزود: جان برکفان فراجا همواره با توان برای امنیت مردم تلاش میکنند.