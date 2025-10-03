پخش زنده
امروز: -
فرماندار خداآفرین از آغاز طرح آسفالتریزی راه ۱۱ روستای این شهرستان به طول ۳۰ کیلومتر و با ۶۰ میلیارد تومان هزینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حاتمی در بازدید از روند اجرای این طرح افزود: با توجه به احتمال سرمای زودرس پاییزی، آسفالتریزی راه این روستاها بدون توقف و پیوسته اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: وضعیت راه این ۱۱ روستا به حدی نامناسب و ناهموار بود که اهالی آنها برای تردد در فصل باران و سرما با سختی فراوانی مواجه میشدند.
حاتمی خاطر نشان کرد: زیرسازی این راهها با امکانات اداره راهداری و مشارکت اهالی انجام شده بود و اکنون آسفالت آن نیز با هزینه خیّر به صورت رایگان در حال اجرا است.