فرماندار خداآفرین از آغاز طرح آسفالت‌ریزی راه ۱۱ روستای این شهرستان به طول ۳۰ کیلومتر و با ۶۰ میلیارد تومان هزینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حاتمی در بازدید از روند اجرای این طرح افزود: با توجه به احتمال سرمای زودرس پاییزی، آسفالت‌ریزی راه این روستا‌ها بدون توقف و پیوسته اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: وضعیت راه این ۱۱ روستا به حدی نامناسب و ناهموار بود که اهالی آنها برای تردد در فصل باران و سرما با سختی فراوانی مواجه می‌شدند.

حاتمی خاطر نشان کرد: زیرسازی این راه‌ها با امکانات اداره راهداری و مشارکت اهالی انجام شده بود و اکنون آسفالت آن نیز با هزینه‌ خیّر به صورت رایگان در حال اجرا است.