به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد گفت: باید با بهره مندی از نخبگان، به ظرفیت‌های اصفهان توجه ویژه و در کنار آن نیز چالش‌های استان باید با تفکر نخبگانی بررسی شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان نیز با اشاره به ثبت ۲۸۲ اختراع در این استان گفت: ۲۷۳ اختراع در سطح سه و در بنیاد ملی ثبت شده و همچنین ۲ اختراع شاخص کشور در حوزه دستگاه‌های فیزیوتراپی و تجهیزات صنعتی، متعلق به نخبگان اصفهانی است.

ساره گلی با بیان اینکه اصفهان با اجرای طرح‌های نوآورانه از قبیل همیار صنعت، مدرسه تابستانی علوم انسانی و باشگاه هوش مصنوعی و طرح‌های بزرگ مسکن، به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حمایت از نخبگان تبدیل شده افزود: هیئت‌های اندیشه‌ورز بنیاد نخبگان امسال سه اولویت آب، محیط زیست و انرژی را دنبال می‌کنند و برای نخستین‌بار، در کمیسیون‌های تخصصی استانداری صاحب کرسی شدند.