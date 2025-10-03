پخش زنده
استاندار اصفهان در نشست روز ملی نخبگان بر ضرورت تعامل با نخبگان برای حل مشکلات و مسائل گوناگون در بخشهای مختلف تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد گفت: باید با بهره مندی از نخبگان، به ظرفیتهای اصفهان توجه ویژه و در کنار آن نیز چالشهای استان باید با تفکر نخبگانی بررسی شود.
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان نیز با اشاره به ثبت ۲۸۲ اختراع در این استان گفت: ۲۷۳ اختراع در سطح سه و در بنیاد ملی ثبت شده و همچنین ۲ اختراع شاخص کشور در حوزه دستگاههای فیزیوتراپی و تجهیزات صنعتی، متعلق به نخبگان اصفهانی است.
ساره گلی با بیان اینکه اصفهان با اجرای طرحهای نوآورانه از قبیل همیار صنعت، مدرسه تابستانی علوم انسانی و باشگاه هوش مصنوعی و طرحهای بزرگ مسکن، به یکی از استانهای پیشرو کشور در حمایت از نخبگان تبدیل شده افزود: هیئتهای اندیشهورز بنیاد نخبگان امسال سه اولویت آب، محیط زیست و انرژی را دنبال میکنند و برای نخستینبار، در کمیسیونهای تخصصی استانداری صاحب کرسی شدند.