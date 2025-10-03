به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، صادق محمدی در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دامغان که با دستور کار کنترل عوامل بیماری هاری و ساماندهی حیوانات بلاصاحب برگزار شد گفت : در سال ۱۴۰۳، تعداد موارد گزش ۶۲۳ مورد بود.

وی در خصوص لزوم اطلاع رسانی گسترده و آگاهی بخشی عمومی در خصوص بیماری هاری و راه‌های پیشگیری از آن تاکید کرد و گفت : با توجه به مطالبات عمومی، تهدید از ناشی از معضل حیوانات بلاصاحب و هزینه گزاف واکسیناسیون و درمان هاری، پیگیری مدیران اماکن و مراکز خدماتی، رفاهی و صنعتی خارج از محدوده شهری و روستایی به منظور ساماندهی حیوانات بلاصاحب ضروری است.

وی همچنین بر لزوم عملیاتی شدن شیوه نامه ساماندهی حیوانات بلاصاحب ابلغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکید کرد.